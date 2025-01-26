نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (16)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 04:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت، السبت، مباريات المرحلة السادسة عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة….
القاسم × نفط البصرة 2-1
الحدود × الكهرباء 2-1
النجف × القوة الجوية 4-0
الشرطة × نوروز 2-2
الميناء × دهوك 1-1
نفط ميسان × زاخو 1-1
ديالى × الزوراء 1-1
أربيل × كربلاء 3-1
الطلبة × النفط 1-0
الكرمة × الكرخ 0-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الزوراء: 32 نقطة
2- الشرطة: 31 نقطة
3- الطلبة: 30 نقطة
4- زاخو: 29نقطة
5- دهوك: 28 نقطة
6- القوة الجوية: 28 نقطة