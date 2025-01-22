اصطفاف سماوي نادر: 6 كواكب تزين سماء الليل لمدة شهر كامل

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 11:52 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

استعدوا لمشهد سماوي ساحر! تشهد سماءنا حدثًا فلكيًا نادرًا وجميلًا، حيث تصطف ستة كواكب في عرض سماوي خلاب. بدءًا من 21 يناير، ولمدة شهر كامل، سيحظى عشاق الفلك وهواة مراقبة النجوم بفرصة استثنائية لمشاهدة هذا الاصطفاف الكوكبي المذهل.

خلال هذه الظاهرة الفلكية النادرة، ستكون الكواكب التالية مرئية في سماء الليل:

الزهرة: سيظهر كألمع جرم سماوي بعد القمر، مما يجعله سهل الرصد بالعين المجردة.

المريخ: سيتميز بلونه الأحمر المميز، ما يسهل تمييزه بين النجوم.

المشتري: أكبر كواكب المجموعة الشمسية، وسيظهر كنقطة مضيئة وواضحة.

زحل: سيظهر بحلقاته الشهيرة، والتي قد تحتاج إلى منظار أو تلسكوب صغير لرؤيتها بوضوح.

نبتون وأورانوس: نظرًا لبعدهما عن الأرض، سيحتاج رصدهما إلى استخدام تلسكوب.

يحدث اصطفاف الكواكب عندما تظهر عدة كواكب في خط مستقيم تقريبًا بالنسبة للأرض. هذه الظاهرة نادرة نسبيًا وتوفر فرصة فريدة لمراقبة هذه الأجرام السماوية في وقت واحد، مما يعزز فهمنا للنظام الشمسي وعجائب الكون. كما أنها فرصة رائعة لتشجيع الاهتمام بعلم الفلك واستكشاف الفضاء.

للحصول على أفضل رؤية للاصطفاف، يُنصح بالمشاهدة خلال الساعات الأولى بعد غروب الشمس، والابتعاد قدر الإمكان عن أضواء المدن والتلوث الضوئي. اختيار مكان مظلم سيساعد على رؤية الكواكب بوضوح أكبر.

ابحث عن مكان مظلم: ابتعد عن أضواء المدن للتمتع برؤية أوضح.

استخدم تطبيقًا فلكيًا: تطبيقات الهواتف الذكية المتخصصة في علم الفلك تساعد في تحديد مواقع الكواكب بدقة وتحديد أوقات الشروق والغروب.

استخدم منظارًا أو تلسكوبًا: إذا كان لديك منظار أو تلسكوب، فستتمكن من رؤية تفاصيل أكثر عن الكواكب، مثل حلقات زحل.

تحقق من حالة الطقس: تأكد من أن السماء صافية وخالية من الغيوم قبل الخروج للرصد.