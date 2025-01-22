منتخب أوزبكستان يعلن رحيل مدربه لأسباب صحية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 01:58 مساءً - أعلن الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن رحيل مدرب المنتخب الأول، سريتشكو كاتانيتش، عن منصبه، لأسباب صحية.

وأشار الاتحاد الأوزبكي في بيانه إلى أن كاتانيتش كان يرغب بالاستمرار في منصبه ولكن حالته الصحية لن تجعله قادراً على القيام بواجباته المهنية.

وقاد كاتانيتش منتخب أوزبكستان للتواجد في المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويمتلك منتخب أوزبكستان 13 نقطة بعد أن حقق 4 انتصارات وتعادل وحيد، وتلقى خسارة وحيدة.