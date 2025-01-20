الأهلي يتغلب على الاتفاق بثنائية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 10:00 مساءً - تغلب الأهلي على مستضيفه الاتفاق، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل جابرييل فيجا (د30) هدف الأهلي الأول، ثم أضاف روبرتو فيرمينو (د36) الهدف الثاني، فيما قلص الفارق لأصحاب الأرض جورجينهو فينالدوم (د90+1).

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 18 نقطة في المركز 11.