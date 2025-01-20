الدوري البلجيكي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (22)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يتصدر تولو أروكوداري، لاعب جينك، ترتيب هدافي الدوري البلجيكي بعد نهاية منافسات الجولة (22)، بفارق هدف وحيد عن كاسبر دولبيرغ، لاعب أندرلخت…

1- تولو أروكوداري (جينك): 13 هدفاً

2- كاسبر دولبيرغ (أندرلخت): 12 هدفاً

3- كيفن دينكي (سيركل بروج): 10 أهداف

4- أدريانو بيرتاتشيني (سينت ترويدنس): 10 أهداف

5- تجانون شيري (رويال أنتويرب): 9 أهداف

6- أندرياس سكوف أولسن (كلوب بروج): 8 أهداف

7- فينسينت يانسن (رويال أنتويرب): 8 أهداف

8- دان هيامانس (رويال شارلروا): 8 أهداف