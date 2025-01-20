نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البلجيكي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (22) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 09:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يتصدر تولو أروكوداري، لاعب جينك، ترتيب هدافي الدوري البلجيكي بعد نهاية منافسات الجولة (22)، بفارق هدف وحيد عن كاسبر دولبيرغ، لاعب أندرلخت…
1- تولو أروكوداري (جينك): 13 هدفاً
2- كاسبر دولبيرغ (أندرلخت): 12 هدفاً
3- كيفن دينكي (سيركل بروج): 10 أهداف
4- أدريانو بيرتاتشيني (سينت ترويدنس): 10 أهداف
5- تجانون شيري (رويال أنتويرب): 9 أهداف
6- أندرياس سكوف أولسن (كلوب بروج): 8 أهداف
7- فينسينت يانسن (رويال أنتويرب): 8 أهداف
8- دان هيامانس (رويال شارلروا): 8 أهداف