نعرض لكم الان تفاصيل خبر مسؤولة بالمركزي الأوروبي تتوقع اندلاع حرب تجارية مع الولايات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يناير 2025 01:13 مساءً - العربية.نت_ اعتبرت المسؤولة الكبيرة في البنك المركزي المصري الأوروبي، إيزابيل شنابل، اليوم الأحد، أنّ اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة أمر “محتمل جدا” في ظل رئاسة دونالد ترامب، محذّرة من أن هذا الأمر ستكون له عواقب سلبية على الحركة والأسعار.

وقالت شنابل العضو في المجلس التنفيذي للبنك في مقابلة على قناة يوتيوب التابعة لموقع الاستشارات المالية الألماني “فينانزتيب” Finanztip إنّ الرسوم الجمركية “كانت محورية في تصريحات دونالد ترامب” الذي سيتم تنصيبه رئيسا الإثنين، وبالتالي “من المرجح جدا أن تندلع حرب تجارية”.

وتعهّد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، حالما يتسلّم منصب الإثنين وذلك لمعاقبة جارتي بلاده على ما يعتبره فشلا من جانبهما في وقف تدفق المخدّرات والمهاجرين غير النظاميين.

كما هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على المنتجات الصينية، في إضافة إلى التعريفات الجمركية الحالية التي تعود إلى ولايته الأولى.

كذلك، هدّد ترامب بفرض تعريفات جمركية على منطقة اليورو، وخصوصا ألمانيا التي تتمتع بأعلى فائض تجاري مع الولايات المتحدة.

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وبالنسبة لمنطقة اليورو، فإن رفع التعريفات الجمركية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وخصوصا إذا ردّت أوروبا بإجراءات انتقامية، ما سيفضي إلى “زيادة أسعار الواردات”، بحسب ما أكدت شنابل.

وحذرت المسؤولة المصرفية من أنّ حالة عدم اليقين الحالية تشكل في الأمد القريب “سمّا للاقتصاد” إذ تؤدي إلى انكماش الاستهلاك والاستثمار.

وقالت إنّ الرسوم الجمركية تؤدي عموما إلى تراجع الرفاهية في العالم.

وأضافت أنه في حين حققت العولمة ثروات كبيرة لأوروبا “ربما يتعين علينا حاليا الاستعداد لرؤية تراجع بعض هذه المكاسب على الأقل”.

ورغم الأجواء المحفوفة بالمخاطر، أكدت شنابل أنّ المركزي الأوروبي يسلك “المسار الصحيح” لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%، ما من شأنه أن يسمح للبنك بمواصلة خفض أسعار الفائدة في نهاية يناير.

وبعد التخفيضات الأربعة التي قرّرها البنك منذ يونيو لخفض سعر الفائدة الرئيسي من 4% إلى 3%، اعتبرت شنابل أنّ المركزي الأوروبي يقترب من “النقطة التي يتعين علينا عندها أن ندرس بعناية إلى أيّ مدى يمكننا أن نذهب”.