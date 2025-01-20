أسعار الذهب ترتفع رغم انحسار التوترات في الشرق الأوسط

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يناير 2025 02:12 مساءً - سي ان بي سي _ ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، رغم انحسار التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وفي وقت يترقب فيه المستثمرون تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوضيح سياسات الإدارة الجديدة.

ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.13% إلى 2705.14 دولاراً للأونصة.

بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.03% إلى 2747.80 دولاراً للأونصة.

في تطور سياسي، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ثلاث محتجزات إسرائيليات، فيما أفرجت إسرائيل عن 90 سجيناً فلسطينياً يوم أمس الأحد، ضمن أول أيام وقف إطلاق النار الذي أنهى حرباً استمرت 15 شهراً ودمرت قطاع غزة، وأثرت على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وفي السياق الاقتصادي، يترقب السوق تنصيب ترامب في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بأن سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية قد تزيد التضخم وتشعل حروباً تجارية، مما قد يعزز الطلب على أصول الملاذ الآمن.

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المسار المستقبلي للفائدة الأمريكية سيعتمد على مدى جدية الإدارة الجديدة في تنفيذ وعود ترامب السياسية.

ووفقاً لاستطلاع أجرته بين خبراء الاقتصاد، من المرجح أن يبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 29 يناير، مع احتمال استئناف خفضها في مارس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 30.13 دولاراً للأونصة. كما تراجع البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 944.25 دولاراً للأونصة، والبلاتين بنسبة 0.2% إلى 940.05 دولاراً للأونصة.