مال وأعمال

شادي وليم: IDG للتنمية الصناعية تتفاوض لاقتناص فرص استثمارية…

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  • شادي وليم: IDG للتنمية الصناعية تتفاوض لاقتناص فرص استثمارية… 1/11
  • شادي وليم: IDG للتنمية الصناعية تتفاوض لاقتناص فرص استثمارية… 2/11
  • شادي وليم: IDG للتنمية الصناعية تتفاوض لاقتناص فرص استثمارية… 3/11
  • شادي وليم: IDG للتنمية الصناعية تتفاوض لاقتناص فرص استثمارية… 4/11
  • شادي وليم: IDG للتنمية الصناعية تتفاوض لاقتناص فرص استثمارية… 5/11
  • شادي وليم: IDG للتنمية الصناعية تتفاوض لاقتناص فرص استثمارية… 6/11
  • شادي وليم: IDG للتنمية الصناعية تتفاوض لاقتناص فرص استثمارية… 7/11
  • شادي وليم: IDG للتنمية الصناعية تتفاوض لاقتناص فرص استثمارية… 8/11
  • شادي وليم: IDG للتنمية الصناعية تتفاوض لاقتناص فرص استثمارية… 9/11
  • شادي وليم: IDG للتنمية الصناعية تتفاوض لاقتناص فرص استثمارية… 10/11
  • شادي وليم: IDG للتنمية الصناعية تتفاوض لاقتناص فرص استثمارية… 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر شادي وليم: IDG للتنمية الصناعية تتفاوض لاقتناص فرص استثمارية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يناير 2025 10:13 صباحاً - محمد أحمد_ قال شادي وليم، شادي وليم، العضو المنتدب لمجموعة التنمية الصناعية «IDG» العاملة في مجال تشغيل وإدارة المناطق الصناعية المتطورة، أن الشركة تتفاوض لاقتناص 3 إلى 4 فرص استثمارية جديدة في دول وسط وغرب أفريقيا.

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وأوضح وليم، ردًا على سؤال دوت الخليج، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الخطوة استراتيجية تهدف إلى فتح أسواق جديدة للمصنعين المصريين، وخاصة في المناطق التي تشهد توسعات صناعية، منوهًا بأن اختيار الفرصة سيتم تحديده وفقًا للامتيازات التي ستوفرها تلك الدول.

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وكشف وليم عن إدارة  “IDG” لـ 3 مجمعات صناعية في شرق بورسعيد، والعلمين، و6 أكتوبر، باستثمارات تقدر بحوالي 450 مليار جنيه في المناطق الصناعية التابعة لها، بإجمالي مساحة تصل لـ  24.4 مليون متر مربع.

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وأضاف أن المجموعة تخطط لإطلاق مجمع صناعي جديد في مدينة أكتوبر الجديدة، سيعلن عن تفاصيله في وقت لاحق.

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ولفت وليم إلى أن المناطق الصناعية تختلف في سرعتها التطويرية، مشيرًا إلى أن منطقة أكتوبر تتمتع بوتيرة  أسرع  مقارنة بمناطق اخري مثل العالمين، التي لا تزال في مراحلها الأولى من البناء، والتي تتطلب وقتًا أطول بسبب احتياجات إضافية مثل توفير الإسكان والخدمات الأساسية للمستثمرين والعمال.

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وأشار إلى أن بعض المناطق مثل شرق بورسعيد، تحتاج إلى فترة تتراوح من 10 إلى 15 عامًا لتنفيذ المشاريع بشكل كامل وذلك نظراً لطبيعة الموقع.

ونبه العضو المنتدب للمجموعة إلى أن  تكاليف المشروعات في هذه المناطق أعلى بسبب هذه التحديات، مقارنة بالمناطق الأخرى التي يمكن إنجازها في فترة من 3 إلى 5 سنوات.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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