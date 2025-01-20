مال وأعمال

وزير الخارجية: مصر ترحب بإسهام يان دي نول البلجيكية بمشروع…

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  • وزير الخارجية: مصر ترحب بإسهام يان دي نول البلجيكية بمشروع… 1/11
  • وزير الخارجية: مصر ترحب بإسهام يان دي نول البلجيكية بمشروع… 2/11
  • وزير الخارجية: مصر ترحب بإسهام يان دي نول البلجيكية بمشروع… 3/11
  • وزير الخارجية: مصر ترحب بإسهام يان دي نول البلجيكية بمشروع… 4/11
  • وزير الخارجية: مصر ترحب بإسهام يان دي نول البلجيكية بمشروع… 5/11
  • وزير الخارجية: مصر ترحب بإسهام يان دي نول البلجيكية بمشروع… 6/11
  • وزير الخارجية: مصر ترحب بإسهام يان دي نول البلجيكية بمشروع… 7/11
  • وزير الخارجية: مصر ترحب بإسهام يان دي نول البلجيكية بمشروع… 8/11
  • وزير الخارجية: مصر ترحب بإسهام يان دي نول البلجيكية بمشروع… 9/11
  • وزير الخارجية: مصر ترحب بإسهام يان دي نول البلجيكية بمشروع… 10/11
  • وزير الخارجية: مصر ترحب بإسهام يان دي نول البلجيكية بمشروع… 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الخارجية: مصر ترحب بإسهام يان دي نول البلجيكية بمشروع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يناير 2025 01:13 مساءً - دوت الخليج_ التقى دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع ويم دهونت مدير عام مشروعات الربط الكهربائي بشركة “يان دي نول” البلجيكية اليوم اللأحد، وذلك فى مستهل زيارته لبروكسل.

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وأشاد عبد العاطي بالتعاون القائم مع الشركة البلجيكية التي ساهمت في أعمال عديدة في مصر، ووقعت على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا.

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ورحب وزير الخارجية باهتمام الشركة البلجيكية بالإسهام في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان GREGY، مؤكدًا اهتمام مصر بشكل خاص بالتحول الأخضر، عبر تنفيد استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، وتوفير بيئة مواتية للاستثمار في هذا المجال.

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واستعرض عبد العاطي الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية لبيئة الأعمال في مصر، واستعرض أبرز السياسات التي نفذتها الحكومة المصرية اتصالاً بخطة الإصلاح الاقتصادي والأهمية التي توليها لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

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وأكد اهتمام الدولة المصرية بدعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر وتسوية أية معوقات قد تواجهها، معرباً عن التطلع لتعزيز استثمارات الشركة في مصر.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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