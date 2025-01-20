“صن فارما” تستعد لطرح 3 أصناف دوائية جديدة في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يناير 2025 02:12 مساءً - سمر السيد _ قال الدكتور هاني مشعل، المدير العام لشركة صن فارما الهندية للصناعات الدوائية، إنها تخطط لطرح 3 أصناف دوائية جديدة في مصر لعلاج الأمراض النفسية والعصبية خلال العام الجاري.

وأضاف مشعل، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن الشركة انتهت من تركيب خط إنتاج جديد مخصص لعلاج أمراض الجهاز الهضمي والأمراض النفسية.

وتوقع بدء الإنتاج الفعلي العام المقبل 2026؛ بعد انتهاء إجراءات التسجيل لدى هيئة الأصناف الدوائية، مشيرًا إلى أن تكلفته زادت على 10 ملايين جنيه.

20 % نموا متوقعا في المبيعات

وقال الدكتور هاني مشعل إن شركة صن فارما تستهدف نموا يتراوح بين 15% و20% في مبيعاتها بالسوق المحلية بنهاية عام 2025، مقارنة بنسبة نمو تجاوزت 40% في العام الماضي.

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وأشار إلى أن استثمارات الشركة في مصر مستمرة في صورتها الطبيعية دون زيادة كبرى خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس الماضي خفَّض حجم الاستثمارات بالعملة المحلية.

ويُقدر حجم سوق الدواء في مصر بنحو 330 مليار جنيه سنويًا، بحسب تصريحات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، في ديسمبر الماضي.

وفي عام 2014، استحوذت “صن فارما” على كامل أسهم “رانباكسي لابوراتوريز ليمتد” بعد صفقة اندماج بلغت قيمتها 4 مليارات دولار.

وبدأت “صن فارما” عملها في السوق المصرية من خلال تجارة المنتجات الدوائية، قبل أن تتوسع في مجال التصنيع المحلي، حيث افتتحت مصنعها في أوائل عام 2017.