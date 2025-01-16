حماية قلبك .. تعرف على أعراض انسداد الشرايين

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 07:53 مساءً - صحة القلب هي أهم شيء، وعندما يبدأ القلب في إرسال إشارات تحذير، يجب الانتباه جيدًا. يمكن أن يكون انسداد الشرايين تهديدًا خطيرًا للحياة، ولكنه يمكن اكتشافه في وقت مبكر إذا كنت تعرف العلامات التحذيرية.

أهمية الاستماع لجسدك

جسمك هو أفضل دليل لك، وعندما يحدث خطب ما، فإنه يرسل لك إشارات تحذيرية. بعض هذه الإشارات قد تشير إلى وجود انسداد في الشرايين، مثل:

ألم في الصدر: الشعور بضيق أو ضغط أو ألم في الصدر، خاصة أثناء بذل المجهود، هو العرض الأكثر شيوعًا لانسداد الشرايين.

ضيق في التنفس: قد تشعر بضيق في التنفس، خاصة عند القيام بأنشطة بدنية.

التعب المستمر: حتى بدون بذل مجهود، قد تشعر بتعب شديد وإرهاق.

ألم في الذراعين أو الكتفين أو الفك: يمكن أن ينتشر الألم الناتج عن انسداد الشرايين إلى أجزاء أخرى من الجسم.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم استشارة الطبيب على الفور. قد يوصي الطبيب بإجراء بعض الفحوصات مثل تخطيط القلب أو اختبار الإجهاد لتشخيص حالتك بدقة.

أسباب انسداد الشرايين:

تصلب الشرايين: تراكم الدهون والكوليسترول في الشرايين.

ارتفاع ضغط الدم: يزيد الضغط على الشرايين ويؤدي إلى تلفها.

السكري: يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

التدخين: يضر التدخين بشرايين القلب.

السمنة: الوزن الزائد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الوقاية من انسداد الشرايين:

اتباع نظام غذائي صحي: قلل من تناول الدهون المشبعة والسكريات وزد من تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

ممارسة الرياضة بانتظام: يساعد النشاط البدني على تقوية القلب وتحسين الدورة الدموية.

الحفاظ على وزن صحي: السمنة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

السيطرة على ضغط الدم والسكر: إذا كنت تعاني من هاتين الحالتين، فاتبع تعليمات طبيبك.

الإقلاع عن التدخين: التدخين هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.