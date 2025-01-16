الصين تستثمر في الروبوتات لرعاية كبار السن: حل لمشكلة عالمية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 يناير 2025 10:53 مساءً - تواجه الصين، مثل العديد من الدول، تحديات كبيرة بسبب شيخوخة المجتمع وزيادة عدد كبار السن. وفي ظل نقص العمالة في مجال الرعاية الصحية، لجأت الصين إلى حل مبتكر وهو الاستعانة بالروبوتات الذكية لرعاية المسنين.

لماذا الروبوتات؟

نقص العمالة: تواجه الصين نقصًا حادًا في مقدمي الرعاية لكبار السن.

التقدم التكنولوجي: التطور السريع في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي يجعل هذه التقنية حلاً واعدًا.

الرعاية المتخصصة: يمكن للروبوتات تقديم رعاية متخصصة لكبار السن، مثل مراقبة الصحة وتقديم المساعدة في الحياة اليومية.

كيف تعمل الروبوتات في رعاية المسنين؟

الرفقة: يمكن للروبوتات أن تكون رفيقًا لكبار السن، وتقدم لهم الدعم العاطفي والتواصل الاجتماعي.

مراقبة الصحة: يمكن للروبوتات مراقبة المؤشرات الحيوية مثل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وإرسال تنبيهات في حالة وجود أي مشكلة.

المساعدة في الحياة اليومية: يمكن للروبوتات مساعدة كبار السن في أداء المهام اليومية مثل تناول الطعام والتنقل.

خطط الصين المستقبلية:

شبكة وطنية: تهدف الصين إلى بناء شبكة وطنية لخدمات رعاية المسنين بحلول عام 2029.

تدريب الكوادر: ستعمل على تدريب المزيد من الكوادر المتخصصة في مجال رعاية المسنين.

التعاون الدولي: ستشجع الاستثمار الأجنبي في هذا المجال.

فوائد استخدام الروبوتات في رعاية المسنين:

رعاية مستمرة: يمكن للروبوتات تقديم الرعاية على مدار الساعة.

تحسين نوعية الحياة: تساعد الروبوتات على تحسين جودة حياة كبار السن من خلال توفير الرفقة والمساعدة.

تقليل العبء على الأسر: تخفف من العبء على الأسر التي تعتني بكبار السن.

التحديات والمخاوف:

التكلفة: قد تكون تكلفة الروبوتات عالية في البداية.

الجانب العاطفي: لا يمكن للروبوتات استبدال العلاقة الإنسانية بين المريض ومقدم الرعاية.

الخصوصية: هناك مخاوف بشأن خصوصية البيانات التي تجمعها الروبوتات.

هذا وتعتبر خطوة الصين نحو استخدام الروبوتات في رعاية المسنين خطوة جريئة ومبتكرة. على الرغم من التحديات، إلا أن هذه التقنية تحمل إمكانات هائلة لتحسين حياة كبار السن وتلبية احتياجاتهم المتزايدة.