كيف تختار الفواكه والخضروات المناسبة لفصل الشتاء؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 07:00 صباحاً - أهمية اختيار الفواكه والخضروات المناسبة لفصل الشتاء

مع دخول فصل الشتاء، تزداد الحاجة إلى الحفاظ على نظام غذائي متوازن يساعد في تعزيز الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض. إن اختيار الفواكه والخضروات المناسبة يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تحقيق هذا الهدف، نظراً لكونها غنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم.

مزايا الفواكه الشتوية

تتميز الفواكه التي تنمو في فصل الشتاء بخصائص فريدة تجعلها مثالية لهذه الفترة من السنة. إليك بعضاً من هذه المزايا:

غنية بفيتامين C: مثل البرتقال واليوسفي، الذي يساعد في تعزيز الجهاز المناعي.

مثل البرتقال واليوسفي، الذي يساعد في تعزيز الجهاز المناعي. مصدر جيد للألياف: مثل الكيوي والرمان، اللذان يساعدان في تحسين الهضم.

مثل الكيوي والرمان، اللذان يساعدان في تحسين الهضم. مضادات الأكسدة: مثل الفواكه الحمضية، التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة.

الخضروات المناسبة لشتاء صحي

تعتمد الخضروات الشتوية بشكل كبير على جذورها وأوراقها الغنية بالعناصر الغذائية. إليك بعض الخضروات التي يُنصح بتناولها:

الجزر: مصدر ممتاز لفيتامين A، الذي يعزز صحة الجلد والنظر.

مصدر ممتاز لفيتامين A، الذي يعزز صحة الجلد والنظر. البروكلي: يحتوي على مضادات الأكسدة والألياف، مما يساهم في تقوية الجهاز المناعي.

يحتوي على مضادات الأكسدة والألياف، مما يساهم في تقوية الجهاز المناعي. اللفت والكرنب: غنيان بفيتامين C والألياف، ما يدعم عملية الهضم ويوفر الطاقة.

نصائح لاختيار الفواكه والخضروات الطازجة

عند شراء الفواكه والخضروات في فصل الشتاء، من المهم اتباع بعض النصائح لضمان اختيارك للأفضل:

اختيار المنتجات ذات اللون الزاهي والخالية من البقع البنية أو العلامات الدالة على التلف.

تأكد من صلابة الفاكهة والخضروات عند اللمس، فهذا يشير إلى نضجها وجودتها.

شراء المنتجات المحلية الموسمية للحصول على أعلى قيمة غذائية ودعم الاقتصاد المحلي.

كيف يمكن تخزين الفواكه والخضروات بشكل صحيح؟

بعد اختيار الفواكه والخضروات الطازجة، يصبح من الضروري تخزينها بشكل صحيح للحفاظ على نضارتها لأطول فترة ممكنة. إليك بعض النصائح العامة للتخزين:

تخزين الفواكه مثل التفاح والبرتقال في مكان بارد وجاف بعيداً عن الضوء المباشر.

وضع الخضروات الجذرية مثل البطاطس والجزر في أكياس شبكية لتدوير الهواء وتقليل الرطوبة.

تجنب غسل الفواكه والخضروات قبل التخزين لتجنب زيادة الرطوبة التي قد تؤدي إلى تلفها بشكل أسرع.

باتباع هذه النصائح واختيار الفواكه والخضروات المناسبة، ستكون قادراً على الاستمتاع بفصل الشتاء بصحة ونشاط، مع تزويد جسمك بالعناصر الغذائية الضرورية لمواجهة الأيام الباردة.