مساعد مدرب العين: جارديم سيكون حاضراً أمام الشارقة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 09:55 مساءً - تحدث خوسيه باروس، المدرب المساعد لفريق العين، عن مباراة فريقه ضد الشارقة، ضمن الجولة 11 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وقال خوسيه باروس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “ليوناردو جارديم سيكون حاضراً في المباراة أمام الشارقة. وسيعود المدير الفني إلى الإمارات غداً لحل عدد من الأمور الفنية ومن ثم سيكون حاضراً في المباراة المقبلة”.

وتابع: “نعلم أنه سيكون من الصعب مواجهة الشارقة أمام متصدر الدوري، ونحن نركز على الحصول على النقاط الثلاث، وهو ما يهمنا. ولهذا السبب استعدينا جيداً لتجنب المفاجآت”.

وأكمل: “علينا الفوز بالمباراة المقبلة في الشارقة. هذه ثلاث نقاط مهمة جداً أمام متصدر الدوري، لذا علينا أن ندفعهم للتقدم في الجدول”.

وأتم: “نحن نعتمد على الجماهير، ونثق بهم ونأمل دائماً أن يكونوا في الملعب لمساندتنا، هذا ما نريده ونرغب فيه لأن ذلك يؤدي إلى النصر”.

وكان جارديم غاب عن صفوف العين، خلال الأيام الماضية، بسبب الحالة الصحية الطارئة لزوجة المدرب البرتغالي.