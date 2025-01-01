6 عادات تسرع شيخوخة الدماغ

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 04:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

حذر أطباء مختصون من بعض العادات اليومية الخاطئة التي تساهم في تسريع شيخوخة الدماغ وتدهور وظائفه، على الرغم من أن بداية تراجع أداء الدماغ البشري تبدأ عادةً من سن الستين. ولحماية الدماغ من الشيخوخة المبكرة، شدد كل من الدكتور زالدي تان، مدير برنامج الذاكرة والشيخوخة الصحية، والدكتور غلين فيني، زميل الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، على ضرورة التوقف عن بعض السلوكيات التي قد تؤدي إلى تدهور القدرة المعرفية.

1. قلة التواصل الاجتماعي

مع مرور الزمن، قد يتقلص نطاق الشبكة الاجتماعية للفرد، مما يجعل من الصعب تكوين صداقات جديدة. هذا قد يؤدي إلى العزلة الاجتماعية، وهو عامل يسهم في تسريع تدهور الدماغ من خلال تقليل التحفيز العقلي وحرمان الدماغ من فرص بناء اتصالات عصبية جديدة. فالتفاعل مع الآخرين يحفز المناطق الدماغية المسؤولة عن معالجة اللغة ويشجع على إطلاق الناقلات العصبية التي تساعد في تكوين خلايا دماغية جديدة. أما في غياب هذا التفاعل، فلا يتم تحفيز أي من آليات تجديد الدماغ.

2. الروتين اليومي والسلوكيات المتكررة

غالباً ما يتبع الإنسان روتينًا ثابتًا، مما يمكن أن يساهم في شيخوخة الدماغ المبكرة، بحسب تحذيرات الدكتور غلين فيني. لذلك، يوصي الأطباء بتعزيز صحة الدماغ من خلال تعلم مهارات جديدة مثل التصوير الفوتوغرافي أو تعلم لغة جديدة، حيث ثبت أن اكتساب مهارات جديدة يساعد في إبطاء التدهور المعرفي ويعزز الذاكرة العامة.

3. تجاهل التوتر المزمن

الابتعاد عن التوتر المزمن يعد أمرًا أساسيًا للحفاظ على صحة الدماغ. وفقًا للأطباء، يسبب القلق المستمر من مشكلات مالية أو عائلية زيادة في مستويات الالتهاب بالجسم، مما يؤدي إلى تدمير خلايا الدماغ. كما يرتبط التوتر المزمن بارتفاع مستويات هرمون “الكورتيزول”، الذي يؤثر سلبًا على الذاكرة ويضعف القدرات المعرفية.

4. الإفراط في تناول الوجبات الجاهزة

على الرغم من كون الوجبات الجاهزة خيارًا شائعًا في عصرنا الحالي، فإن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى تسريع شيخوخة الدماغ، وذلك بسبب محتواها العالي من الملح والدهون، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الوزن. وقد أظهرت الدراسات أن هذا النوع من الأطعمة يرتبط بزيادة خطر التدهور المعرفي، خصوصًا مع تقدم العمر.

5. قلة النوم أو النوم السيئ

النوم الجيد يلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة الدماغ. وأكد الأطباء أن النوم المثالي يتراوح بين 7 إلى 9 ساعات يوميًا، مع 25% من الوقت في النوم العميق، للحفاظ على صحة الدماغ وحمايته من التدهور المعرفي. ومع ذلك، يعاني حوالي 40% من كبار السن من قلة النوم أو النوم ذي الجودة المنخفضة، مما يؤدي إلى صعوبات في التركيز وتذكر المعلومات، ومع مرور الوقت قد يعجل هذا بتدهور الدماغ.

6. الامتناع عن ممارسة الرياضة

يوصي الأطباء بممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيًا، مثل المشي أو السباحة أو الرقص، ولكن الدراسات أظهرت أن 40% من كبار السن لا يمارسون أي نشاط بدني. وأوضح الدكتور فيني أن التمارين الرياضية، خاصة تلك التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، لها تأثير كبير في الحفاظ على شباب الدماغ، حيث تعزز هذه الأنشطة إطلاق هرمونات النمو في الدماغ، بما في ذلك العوامل العصبية التي تساهم في تحسين صحة الدماغ.

باتباع هذه النصائح وتجنب العادات السلبية، يمكن الحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من تدهوره مع تقدم العمر.