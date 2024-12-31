الدوري الإماراتي .. العين يسيطر على الجوائز الشهرية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - سيطر نادي العين على جوائز شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي، في دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين، وفقاً لما أعلنت عنه رابطة المحترفين، اليوم الثلاثاء.

ونال المهاجم لابا كودجو جائزة أفضل لاعب، فيما حصل خالد عيسى على جائزة أفضل حارس مرمى، فيما كانت جائزة أفضل مدرب من نصيب ليوناردو جارديم.

وكان العين حقق نتائج جيدة خلال ديسمبر/كانون الثاني الجاري في الدوري، تحت قيادة مدربه الجديد جارديم.

ويتواجد العين في المركز الرابع برصيد 18 نقطة، مع العلم أن لديه مباراة مؤجلة.