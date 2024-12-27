7 فوائد مذهلة للقرفة في فصل الشتاء ستدهشك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تبحث عن مشروب دافئ ومغذي ليمنحك الطاقة والدفء في فصل الشتاء القارس؟ لا تبحث أكثر من القرفة! هذه التوابل العطرية ليست مجرد إضافة لذيذة للأطعمة والمشروبات، بل هي أيضًا مخزن للعديد من الفوائد الصحية.

لماذا القرفة هي المشروب المثالي لفصل الشتاء؟

دفء طبيعي: تحتوي القرفة على مركبات تساعد على تحسين الدورة الدموية وتعزيز الشعور بالدفء الداخلي، مما يجعلها مثالية لأيام الشتاء الباردة.

تعزيز المناعة: بفضل خصائصها المضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، تساعد القرفة في تقوية جهاز المناعة وحمايتك من الأمراض الشتوية.

تنظيم السكر في الدم: قد تساعد القرفة في تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري.

فقدان الوزن: تساعد القرفة على تعزيز الشعور بالشبع وتسريع عملية الأيض، مما قد يدعم جهودك في إنقاص الوزن.

خصائص مضادة للميكروبات: تساعد خصائص القرفة المضادة للميكروبات في مكافحة الالتهابات البكتيرية والفطرية.

مصدر غني بمضادات الأكسدة: تحمي مضادات الأكسدة الموجودة في القرفة الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

تأثير مضاد للالتهابات: تساعد القرفة في تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يساعد في تخفيف آلام المفاصل والعضلات.

كيفية تحضير مشروب القرفة:

اغلي عود قرفة أو القرفة المطحونة في الماء.

اتركه منقوعًا لمدة 10-15 دقيقة.

صفي الماء وأضف إليه العسل أو الليمون حسب الرغبة.

فوائد غذائية للقرفة:

تحتوي ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك الألياف والكالسيوم والمنجنيز والمغنيسيوم والبوتاسيوم.