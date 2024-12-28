رافائيل لياو يثير الانقسام داخل برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 12:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن وجود حالة من الانقسام داخل برشلونة، بشأن التعاقد مع البرتغالي، رافائيل لياو، نجم ميلان.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن برشلونة يستهدف تعزيز مركز الجناح الأيسر، ويعد النجم البرتغالي أحد الخيارات المطروحة.

وأفادت الصحيفة، أن خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، يعد من داعمي هذه الصفقة، ولكن الإدارة الرياضية وهانزي فليك، مدرب الفريق، لديهما تحفظات ويرون أنه لاعب جيد، لكن سلوكه في الأشهر الأخيرة مع ميلان أثار القلق.

وأشارت الصحيفة، أن الصفقة لن تكون سهلة، بسبب الكلفة المالية الكبيرة التي تصل لحوالي 75 مليون يورو، ما يتعارض مع المشاكل المالية المستمرة المتعلقة بقوانين اللعب المالي النظيف في برشلونة.

خلال الموسم الحالي، شارك لياو في 22 مباراة بمختلف المسابقات مع ميلان، سجل خلالها 6 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.