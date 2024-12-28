باولو سوزا: نحتاج لأن نكون أكثر تركيزاً أمام النصر

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 12:55 مساءً - تحدث باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، عن مواجهة النصر، غداً الأحد، في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي للمحترفين.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال باولو سوزا: “نحتاج لأن نكون أكثر شراسة وقوة وتركيزاً غداً، أمام مضيفنا النصر، والذي سيدخل المباراة بصورة مختلفة، وسيسعى للتعويض”.

وأضاف: “رغبة النصر في الفوز، تلزمنا ببذل مزيد من الجهد، والمحافظة على هويتنا، والاستمرار في صناعة الفرص وترجمتها إلى أهداف لنتمكن من تحقيق النتيجة المطلوبة”.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين، انتهت بتفوق شباب الأهلي بثنائية نظيفة.