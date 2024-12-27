باولو بينتو يعلق على خروج الإمارات من بطولة “خليجي 26”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - علق باولو بينتو، مدرب المنتخب الإماراتي، على خروج الأبيض من بطولة كأس الخليج العربي، من الدور الأول.

وتعادل المنتخب الإماراتي مع نظيره العماني بهدف لمثله، مساء اليوم، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

وحصد الأبيض نقطتان فقط في المباريات الثلاث التي لعبها، حيث تعادل في مباراتين وخسر لقاء، لينهي الدور الأول في المركز الثالث.

وقال باولو بينتو في تصريحات عقب مباراة الإمارات ضد عمان: “أنا فخور بما قدمه اللاعبين في جميع المباريات، على الرغم من كون النتائج غير عادلة”.

وأضاف: “من الصعب تحليل النتيجة والأداء في هذه المباراة بشكل مشابه للمباراة التي كانت في السابق”.

وأكمل: “لقد سيطرنا على اللقاء معظم الوقت وأهدرنا فرص خطيرة، والتحكم كان من جانبنا، أول 45 دقيقة كان من الممكن أن ننهي خلالها اللقاء”.

وواصل: “الشوط الثاني كان أكثر توازناً في الفرص على الرغم من سيطرتنا والتحكم في رتم اللقاء”.

وتابع: “المنافس في النهاية سجل حتى وإن كانت فرصه قليلة وأقل خطورة منا، صنعنا فرص خطيرة بعد التعادل وحصلنا على ركلة جزاء لكننا لم نسجل”.

وأتم: “سنحاول تحليل المباريات والوقوف على النقاط السلبية لتفاديها في الفترة المقبلة، أنا فخور باللاعبين وبما قدموه حتى وإن كانت النتائج لا تعكس هذا الأداء”.