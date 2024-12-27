كريستيانو رونالدو: لن أكون مدرباً .. والفرق تخشى اللعب في “سانتياغو برنابيو”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - تحدث البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، عن خططه بعد اعتزال كرة القدم.

وخلال تواجده في حفل جوائز “جلوب سوكر”، قال النجم البرتغالي: “أنا لست مدرباً، لن أكون مدرباً أبداً، رئيساً للنادي؟ لا، ربما مالكاً للنادي”.

وعن الدوري السعودي، قال: “الدوري السعودي أفضل من الدوري الفرنسي بالطبع، فرنسا لديها باريس سان جيرمان فقط، بقية الفرق انتهت”.

واسترسل: “حاول الركض في طقس 38 أو 39 أو 40 درجة وسترى”.

وعن مانشستر يونايتد، قال: “أنا أحب مانشستر يونايتد، وأريد الأفضل لهم، المشكلة ليست في المدرب، الأمر مختلف”.

كما تطرق للحديث إلى ريال مدريد، حيث قال: “إذا كنت تريد الرهان على فريق في دوري أبطال أوروبا، راهن على ريال مدريد”.

وأكمل: “لم يتوقع الناس أن يكون ريال مدريد جيداً في البداية، في الدوري الإسباني، لكنه الآن يتقدم على برشلونة”.

وأتم: “الفرق تخشى اللعب في سانتياغو برنابيو، له هالة خاصة”.

يشار إلى أن النجم البرتغالي حصل على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2024، كما حصل على جائزة أفضل لاعب هداف في تاريخ كرة القدم، ضمن الحفل.