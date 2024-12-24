رشيد جابر: حققنا المطلوب أمام قطر

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - أكد رشيد جابر، مدرب المنتخب العماني، أن المنتخب حقق المطلوب أمام قطر، مساء اليوم، مشيراً إلى أهمية العودة بالنتيجة والتقدم بهدفين بعد التأخر بهدف.

وأضاف جابر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “يُحسب لجميع اللاعبين تركيزهم الذهني طوال المباراة، وخاصة عصام الصبحي الذي يمتلك إمكانات كبيرة ويبذل مجهودات كبيرة في المباريات”.

وأتم: “نثق بأنفسنا ونسعى لكسب المباريات. لدينا حظوظ قوية للتأهل للدور القادم”.

بهذا الفوز، رفع المنتخب العماني رصيده إلى 4 نقاط بصدارة المجموعة الأولى.