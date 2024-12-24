مدرب قطر يكشف أسباب الخسارة أمام عمان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - علق لويس جارسيا، مدرب منتخب قطر، على خسارة العنابي أمام عمان، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من كأس الخليج العربي.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال جارسيا: “في الشوط الثاني كنا أفضل رغم تأخرنا في النتيجة حيث ضغطنا في الدقائق الأخيرة وصنعنا عديد الفرص التي لم نجسدها لنحرز التعادل على الأقل، وأعتقد أن اللاعبين قدموا ما عليهم ولا يمكن تحميلهم مسؤولية الخسارة”.

وأضاف: “بدأنا المباراة بشكل جيد وتقدمنا في النتيجة لكننا تراجعنا بعد ذلك وغلب على أدائنا التسرع ولم نتمكن من الاحتفاظ بالكرة بالشكل المطلوب”.

بهذه الخسارة، توقف رصيد منتخب قطر عند نقطة وحيدة حصدها بعد التعادل مع الإمارات، في الجولة الأولى.