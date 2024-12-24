إيطاليا.. الوجهة السياحية الأولى عالميًا لعام 2025

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - أظهر استطلاع أجرته منصة “travelagewest”، بمشاركة أكثر من 2200 مستشار سفر فاخر، أن إيطاليا ستتصدر قائمة الوجهات السياحية العالمية لعام 2025، تليها اليونان وفرنسا واليابان وكرواتيا.

كما تم تصنيف إيطاليا كأفضل وجهة سياحية للعائلات، حيث جاءت هاواي وكوستاريكا واليونان واليابان في المراتب التالية، وفقًا لآراء الخبراء.

بالإضافة إلى ذلك، قدم موقع ناشيونال جيوغرافيك ترشيحات لأفضل الوجهات السياحية لعام 2025، ومن أبرزها:

– أنتيغوا، غواتيمالا

– غابة أوكالا الوطنية، فلوريدا

– بانكوك، تايلاند

– راجا أمبات، إندونيسيا

– غوادالاخارا، المكسيك

– أديرة سينوبيتس، إيطاليا

– لوس أنجلوس، كاليفورنيا

– جرينلاند

– كانازاوا، اليابان

وفي عام 2024، كانت وجهات مثل باريس، التي تُعتبر من بين أفضل الوجهات السياحية، تتمتع بشعبية كبيرة بفضل بنيتها التحتية المتطورة واستضافتها لمجموعة متنوعة من الأحداث الرياضية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية الصيفية.

وقد احتلت باريس المركز الثالث في الأداء السياحي والسياسات السياحية والجاذبية، بينما جاءت مدريد في المرتبة الثانية بفضل استراتيجيتها الفعالة.