طائرة سويسية تهبط اضطرارياً في النمسا وإصابة 17 شخصاً

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

شهدت رحلة طيران تابعة لشركة “سويس” السويسرية، كانت متجهة من العاصمة الرومانية بوخارست إلى مدينة زيورخ السويسرية، تحولاً دراماتيكياً يوم أمس، حيث اضطرت للهبوط اضطرارياً في مطار مدينة جراتس النمساوية.

وبحسب “وام”، أرجعت الشركة سبب هذا الهبوط الاضطراري إلى حدوث مشاكل فنية في أحد محركات الطائرة، مما أدى إلى انبعاث دخان كثيف داخل المقصورة وقمرة القيادة. وتسبب هذا الحادث في إصابة 17 شخصاً كانوا على متن الطائرة، حيث اضطروا إلى تلقي الرعاية الطبية.

وقد تم نقل أحد أفراد طاقم الطائرة جواً بواسطة مروحية إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا تزال حالة المصابين الآخرين قيد المتابعة الطبية.

وأكدت شركة “سويس”، المملوكة لشركة الطيران الألمانية العملاقة “لوفتهانزا”، أنها تتابع عن كثب تطورات الحادث، وأنها على اتصال مستمر بالسلطات المختصة في النمسا ورومانيا وسويسرا، وذلك للوقوف على أسباب هذا الحادث والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وتقوم حالياً فرق التحقيق المختصة بفحص الطائرة المعطلة للكشف عن الأسباب الدقيقة التي أدت إلى حدوث هذا العطل المفاجئ في المحرك، مما استدعى الهبوط الاضطراري للطائرة وحماية سلامة الركاب والطاقم.