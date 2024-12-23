نشكركم على متابعتكم خبر واتساب يُضيف ميزة تسريع تشغيل الفيديو لمستخدمي أندرويد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:55 صباحاً - متابعة بتول ضوا

أخبار رائعة لمستخدمي تطبيق واتساب على نظام أندرويد! قريبًا، سيتمكن المستخدمون من الاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو بسرعة مُضاعفة، وذلك بفضل ميزة جديدة قادمة للتطبيق. هذه الميزة ستُتيح للمستخدمين توفير الوقت وتسريع مُشاهدة المُحتوى، خاصةً المقاطع الطويلة أو المُحادثات المُسجلة بالفيديو. في هذا المقال، سنتناول تفاصيل هذه الميزة، وكيفية استخدامها، وأهميتها لمُستخدمي واتساب.

وفقًا للتسريبات والتحديثات التجريبية، سيُضيف واتساب ثلاثة خيارات لسرعة تشغيل الفيديو:

1x: السرعة العادية (الوضع الحالي).

1.5x: سرعة مُضاعفة ونصف.

2x: سرعة مُضاعفة.

هذه الخيارات ستظهر على شكل أيقونة صغيرة على شاشة تشغيل الفيديو، ما يُتيح للمُستخدم التبديل بين السرعات بسهولة أثناء المُشاهدة.

بناءً على تطبيقات أخرى تُقدم نفس الميزة، من المُتوقع أن تكون طريقة الاستخدام بسيطة وسهلة:

افتح مُحادثة واتساب التي تحتوي على الفيديو.

اضغط على الفيديو لتشغيله.

ابحث عن أيقونة التحكم في السرعة (عادةً ما تكون رمزًا يشبه الساعة أو رقمًا).

اضغط على الأيقونة واختر السرعة المُناسبة (1x، 1.5x، أو 2x).

توفير الوقت: تُساعد هذه الميزة في توفير وقت المُستخدمين، خاصةً عند مُشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة أو المُحادثات المُسجلة.

مُراجعة سريعة للمُحتوى: تُمكن المُستخدمين من مُراجعة مُحتوى الفيديو بسرعة، مثل مُلخصات الاجتماعات أو الدروس التعليمية.

مُتابعة المُحادثات الطويلة بسهولة: تُسهل مُتابعة المُحادثات المُسجلة بالفيديو، حيث يُمكن تسريعها لتوفير الوقت.

تحسين تجربة المُستخدم: تُساهم هذه الميزة في تحسين تجربة استخدام واتساب وجعلها أكثر مُلاءمة لاحتياجات المُستخدمين.

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد إطلاق هذه الميزة. ومع ذلك، بما أنها ظهرت في النسخ التجريبية، فمن المُتوقع أن يتم إطلاقها قريبًا في تحديث رسمي لتطبيق واتساب على أندرويد