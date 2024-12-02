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أضفي لمسة من الأناقة العتيقة على منزلك: دليل شامل للديكور

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:55 مساءً - هل ترغبين في إضفاء سحر الماضي على منزلك؟ الديكور العتيق يجمع بين الأصالة والجمال، ويمنح مساحتك شخصية فريدة. إليك بعض النصائح لتحقيق ديكور منزلي عتيق أنيق ومميز:

1. أثاث يحكي قصة:

القطع العائلية: ابحثي عن قطع أثاث قديمة في عائلتك، فهي تحمل ذكريات وتضيف لمسة شخصية إلى منزلك.
السوق القديم: استكشفي الأسواق القديمة والمحلات المتخصصة للعثور على قطع أثاث فريدة من نوعها.
التجديد: يمكنك تجديد قطع الأثاث القديمة لإضفاء لمسة عصرية عليها.

2. اختيار قطع مميزة:

المرايا والأعمال الفنية: اختر قطعًا تعكس الفترة الزمنية التي تودين استحضارها.
المصابيح: أضف لمسة دافئة بلمبات إديسون أو ثريات كريستالية.
السجاد والستائر: استخدمي سجادًا فارسيًا غنيًا بالتفاصيل وستائر حريرية فاخرة.

3. الألوان هي المفتاح:

ألوان غنية: استخدمي ألوانًا مثل الأخضر الزمردي، الفيروزي، والأحمر الياقوتي لإضفاء لمسة فاخرة.
تدرجات الألوان: اخلطي بين الألوان الداكنة والفاتحة لتحقيق عمق وتنوع في الديكور.

4. الإضاءة:

الثريات: أضيفي ثريات كريستالية أو حديدية مطروقة لإضفاء لمسة فخامة.
مصابيح الحائط: استخدمي مصابيح حائط ذات تصميم كلاسيكي.
إضاءة خافتة: استخدمي إضاءة خافتة ودافئة لخلق جو مريح.

5. اللمسات النهائية:

الذهب والنحاس: أضيفي لمسات ذهبية أو نحاسية على الأثاث والإكسسوارات.
الصور والإطارات: استخدمي إطارات ذهبية للصور العائلية أو اللوحات الفنية.
السجاد والستائر: اختاري سجادًا وستائر ذات نقوش وتصميمات عتيقة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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