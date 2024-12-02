نشكركم على متابعتكم خبر أضفي لمسة من الأناقة العتيقة على منزلك: دليل شامل للديكور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 06:55 مساءً - هل ترغبين في إضفاء سحر الماضي على منزلك؟ الديكور العتيق يجمع بين الأصالة والجمال، ويمنح مساحتك شخصية فريدة. إليك بعض النصائح لتحقيق ديكور منزلي عتيق أنيق ومميز:
1. أثاث يحكي قصة:
القطع العائلية: ابحثي عن قطع أثاث قديمة في عائلتك، فهي تحمل ذكريات وتضيف لمسة شخصية إلى منزلك.
السوق القديم: استكشفي الأسواق القديمة والمحلات المتخصصة للعثور على قطع أثاث فريدة من نوعها.
التجديد: يمكنك تجديد قطع الأثاث القديمة لإضفاء لمسة عصرية عليها.
2. اختيار قطع مميزة:
المرايا والأعمال الفنية: اختر قطعًا تعكس الفترة الزمنية التي تودين استحضارها.
المصابيح: أضف لمسة دافئة بلمبات إديسون أو ثريات كريستالية.
السجاد والستائر: استخدمي سجادًا فارسيًا غنيًا بالتفاصيل وستائر حريرية فاخرة.
3. الألوان هي المفتاح:
ألوان غنية: استخدمي ألوانًا مثل الأخضر الزمردي، الفيروزي، والأحمر الياقوتي لإضفاء لمسة فاخرة.
تدرجات الألوان: اخلطي بين الألوان الداكنة والفاتحة لتحقيق عمق وتنوع في الديكور.
4. الإضاءة:
الثريات: أضيفي ثريات كريستالية أو حديدية مطروقة لإضفاء لمسة فخامة.
مصابيح الحائط: استخدمي مصابيح حائط ذات تصميم كلاسيكي.
إضاءة خافتة: استخدمي إضاءة خافتة ودافئة لخلق جو مريح.
5. اللمسات النهائية:
الذهب والنحاس: أضيفي لمسات ذهبية أو نحاسية على الأثاث والإكسسوارات.
الصور والإطارات: استخدمي إطارات ذهبية للصور العائلية أو اللوحات الفنية.
السجاد والستائر: اختاري سجادًا وستائر ذات نقوش وتصميمات عتيقة.