براد بيت بين مطرقة الطلاق وسندان أبنائه: هل ينجح في لم شمل عائلته؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:55 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يشهد النجم العالمي براد بيت فترة عصيبة في حياته الشخصية، حيث يواجه صعوبات كبيرة في الحفاظ على علاقته بأبنائه الستة من زوجته السابقة أنجلينا جولي. فقد تدهورت العلاقة بين الأب وأبنائه بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما دفع براد إلى محاولة جاهدة لإصلاح الأمور.

بدأت الخلافات بين براد وأنجلينا تتفاقم بعد انفصالهما، وتعمقت مع المعارك القانونية المستمرة حول حضانة الأبناء وتقسيم الممتلكات. وقد أثر هذا الصراع سلبًا على العلاقة بين الأب وأبنائه، حيث فضل بعضهم الابتعاد عنه والتعبير عن رغبتهم في قطع صلة القرابة.

أقدم بعض أبناء براد على خطوات جادة للتعبير عن استيائهم من والدهم، حيث قامت ابنته شيلوه بتغيير اسمها رسمياً لإزالة اسم عائلة بيت، فيما أقدم آخرون على تغييرات مماثلة. هذه الإجراءات تؤكد عمق الجروح التي لحقت بالعلاقة الأسرية، وتشكل تحديًا كبيرًا لبراد الذي يسعى جاهداً لإصلاح الأمور.

يعيش براد بيت حالة من اليأس والحزن بسبب ابتعاد أبنائه عنه، وهو مستعد لتقديم تنازلات كبيرة من أجل إعادة بناء علاقته بهم. فقد أشارت مصادر مقربة منه إلى أنه يفكر في إصلاح علاقته مع أنجلينا جولي كخطوة أولى، حيث يعتقد أن هذا قد يساعده في التقرب من أبنائه مرة أخرى.

مع اقتراب الأعياد والمناسبات العائلية، يشعر براد بزيادة في الألم والحنين لأبنائه. وهو يتطلع إلى جمع العائلة مرة أخرى، ولكن التحديات التي يواجهها كبيرة. فهل ينجح براد بيت في تخطي هذه الأزمة العائلية المعقدة؟ وهل سيتمكن من إصلاح العلاقة مع أبنائه؟

تؤثر هذه الأزمة بشكل كبير على حياة براد بيت الشخصية والمهنية. فالصراع مع أنجلينا جولي والأبناء يستهلك الكثير من طاقته ووقته، ويؤثر على تركيزه على مشاريعه الفنية. كما أن العزلة عن أبنائه تسبب له معاناة نفسية كبيرة.