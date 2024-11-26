ليفاندوفسكي يقود التشكيل المتوقع ل-برشلونة أمام ستاد بريست

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:57 صباحاً - يلتقي برشلونة مع ستاد بريست، مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا..

ويغيب لامين يامال عن صفوف النادي الكتالوني بسبب إصابة في الكاحل..

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة، على النحو الآتي:

حارس المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: هيكتور فورت، إينيجو مارتينيز، باو كوبارسي، كوندي.

خط الوسط: بيدري، كاسادو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: رافينيا، أولمو، ليفاندوفسكي.

ويحتل برشلونة المركز السادس برصيد 9 نقاط، بينما ستاد بريست في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.