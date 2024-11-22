الدوري الإسباني (14): خيتافي يستقبل بلد الوليد

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا خيتافي وبلد الوليد، اليوم الجمعة، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، مباريات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم.

يدخل خيتافي هذه المباراة بـ 10 نقاط في المركز السابع عشر، فيما يتواجد فريق بلد الوليد في المركز التاسع عشر بـ 9 نقاط.

ويتصدر برشلونة ترتيب فرق الدوري الإسباني بـ 33 نقطة، يليه ريال مدريد بـ 27 نقطة، أتلتيكو مدريد بـ 26 نقطة، فياريال بـ 24 نقطة، وأوساسونا بـ 21 نقطة.