الأجهزة الأمنية تواصل مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها في الدقهلية وأسوان وبني سويف

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:44 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الدقهلية – أسوان - بنى سويف) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الدقهلية

ضبط تشكيل عصابى مكون من (8 عاطلين – لـ 4 منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بدائرة قسم شرطة أول المنصورة ..وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد ( 14 واقعة سرقة بذات الأسلوب )، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها.

ضبط (عاطلان – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة بعض المهمات الخاصة بإحدى الجهات بدائرة مركز شرطة منية النصر والإستيلاء على المسروقات من داخلها ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

مديرية أمن أسوان

ضبط (4 عاطلين) بدائرة قسم شرطة ثان أسوان ، لقيامهم بإستيقاف أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة القسم والتعدى عليه بأسلحة بيضاء وإحداث إصاباته والإستيلاء منه على (هاتفه المحمول – مبلغ مالى) كرهاً عنه ولاذوا بالفرار وبحوزتهم المسروقات المستولى عليها ، وأرشدوا عن الأسلحة البيضاء المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

مديرية أمن بنى سويف

ضبط (5 أشخاص ) بدائر مركز شرطة ببا ببنى سويف لقيامهم بإستيقاف شخصين أثناء إستقلالهما سيارة ربع نقل خاصة بالشركة محل عملهما وتهديدهما بأسلحة نارية والتعدى عليهما بالضرب بالأيدى محدثين إصاباتهما والإستيلاء على (مبلغ مالى -2 هاتف محمول – مواد غذائية) قاموا بنقلها للسيارة الخاصة بهم كرهاً عنهما، تم بإرشادهم ضبط الأسلحة المستخدمة فى الواقعة (فردخرطوش -2 طبنجة صوت – سلاح أبيض - صاعق كهربائى-

سيارة "ربع نقل")والمسروقات "المواد الغذائية"، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المستولى عليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.