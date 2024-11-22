العالم اليوم - نائب رئيس الوزراء الروسي: "أوبك+" جعلت سوق النفط متوازنة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:36 مساءً - قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول "أوبك+" والالتزام بالحصص المقررة لإنتاج النفط.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص إن دول أوبك+ تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وكان نوفاك قد توقع في سبتمبر الماضي أن يتراوح إنتاج بلاده من النفط خلال العام الجاري بين 515 و521 مليون طن.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء آنذاك أن نوفاك، المسؤول عن ملف الطاقة الروسي، توقع أن تبلغ صادرات الغاز الطبيعي المسال نحو 31 مليون طن في 2024.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، في سبتمبر الماضي، عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء قوله إن روسيا قد تلغي حظر تصدير البنزين في حال وجود فائض في المعروض.