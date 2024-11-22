وزير الأوقاف من روضة الشهداء: أعتز بكل شبر من سيناء لأنها قطعة غالية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:44 مساءً - قال الدكتور أسامة الأزهري عقب صلاة الجمعة بمسجد روضة الشهداء بمدينة بئر العبد في شمال سيناء بمناسبة الذكرى السابعة لشهداء الروضة: "شرف لى أن أتواجد فى المسجد الذى شهد قبل سبع سنوات جريمة بشعة تدل على خسة الإرهاب".

ووجه وزير الأوقاف التحية لأهل شمال سيناء الذين تحملوا الصعوبات العديدة والمعاناة الشديدة من جراء الإرهاب من أهل الغدر.

وأضاف الأزهري: "نتذكر فضيلة الشيخ سليمان أبوحراز الذي قتلته يد الإرهاب الغاشمة رغم صلاحه في الإرض ومن قبله وقف الشيخ سالم الهرش في وجه العالم ليقول للعالم أن سيناء ولدت قطعة من قلب مصر لتبقى".

وخاطب أهالي سيناء قائلا: اجمعوا شملكم على حماية الوطن ليبقي عزيزا مرفوع الرأس، مضيفا: نحن نتعلم من أهل سيناء وأقول من على أرضها إنني أعتز بكل شبر وكل شخص لأنها قطعة غالية ولكم الإجلال والتقدير والتحية للشهداء الأبرار.

وألقي الشيخ محمود مرزرق مدير أوقاف شمال سيناء خطبة الجمعة من مسجد الروضة بشمال سيناء بحضور الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، والدكتور محمد محمود هاشم وكيل مشيخة الطرق الصوفية و اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والشيخ مسعد حامد أبو جرير شيخ الطريقة الجريرية الأحمدية.

واستقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء الدكتور أسامة العسكري وزير الأوقاف بقرية الروضة في مركز بئر العبد ،بمرافقة اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ والقيادات التنفيذية والنواب ومشايخ وعواقل القبائل بالمحافظة.