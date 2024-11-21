دوري أدنوك الإماراتي .. خورفكان يتجاوز البطائح بثلاثية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - تغلب خورفكان على البطائح، بنتيجة 3-1، مساء اليوم، في افتتاحية مباريات الجولة الثامنة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

ثلاثية خورفكان حملت توقيع كلاً من بيدرو هنريكي (د14)، لورينسي (د60) وماتيوس (د79) من ركلة جزاء، بينما أحرز هدف البطائح نجمه أحمد خليل (د90+2).

بهذا الفوز، رفع خورفكان رصيده إلى 10 نقاط وتقدم مؤقتاً إلى المركز السابع، وتوقف البطائح عند 4 نقاط وظل مؤقتاً في المركز 12.