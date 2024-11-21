كونتور الشعر: أسرار إبراز ملامح وجهك بطريقة طبيعية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل تسعين إلى الحصول على وجه مثالي دون الحاجة إلى الكثير من المكياج؟ هل تبحثين عن طريقة طبيعية لإبراز ملامح وجهك وتحديدها؟ الحل يكمن في كونتور الشعر. هذه التقنية الحديثة تعتمد على قصات الشعر وتسريحاته لتحديد شكل الوجه وإبراز ملامحه بطريقة فنية وعصرية.

كونتور الشعر هو فن استخدام الشعر لتعزيز ملامح الوجه وتقليلها. يشبه هذا المفهوم تقنية الكونتور في المكياج، حيث يتم استخدام الظلال والألوان لخلق وهم بصري يبرز أو يخفي بعض المناطق في الوجه. إلا أن كونتور الشعر يستخدم طول الشعر وقصاته وطريقة تسريحه لتحقيق نفس الهدف.

إبراز الملامح: يساعد كونتور الشعر على إبراز عظام الخد، وتحديد خط الفك، وإخفاء الجبهة الواسعة أو الذقن المزدوجة.

تناسب جميع أشكال الوجوه: يمكن تطبيق تقنية كونتور الشعر على جميع أشكال الوجوه، سواء كانت بيضاوية أو مستديرة أو مربعة أو قلب.

إطلالة طبيعية: يمنح كونتور الشعر إطلالة طبيعية وجذابة، بعيداً عن الإطلالات الصارخة والمكياج الثقيل.

سهولة التطبيق: يمكن تطبيق تقنيات كونتور الشعر بسهولة في المنزل، ولا يتطلب الأمر زيارة مصفف الشعر بشكل مستمر.

تحديد شكل الوجه: أولاً، يجب تحديد شكل وجهك بدقة لتحديد القطع والطبقات المناسبة للشعر.

اختيار القصات المناسبة: اختر قصات الشعر التي تساعد على تقليل أو إبراز المناطق التي ترغبين بها.

التلاعب بالأطوال: استخدمي أطوالاً مختلفة من الشعر لخلق الوهم البصري المطلوب.

الاهتمام بالغرة: الغرة تلعب دوراً هاماً في تحديد الوجه، لذا اختاري الغرة المناسبة لشكل وجهك.

تسريحات الشعر: استخدمي تسريحات الشعر التي تساعد على إبراز ملامح وجهك، مثل الضفائر الجانبية أو الكعكات العالية.