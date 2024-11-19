شوربة الجمبري كما تقدم في المطاعم.. إليكم ألذ وصفة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:02 صباحاً - مقدمة حول شوربة الجمبري

تُعتبر شوربة الجمبري من الأطباق البحرية الشهية التي يحبها كثير من الناس حول العالم. تتميز هذه الشوربة بنكهتها الغنية وقوامها الكريمي الذي يضيف لمسة من الأناقة لأي وجبة. غالبًا ما تُقدم في المطاعم الفاخرة، لكنها في الحقيقة سهلة التحضير في المنزل إذا اتبعت الوصفة بشكل صحيح.

فوائد شوربة الجمبري

الجمبري ليس فقط لذيذًا، بل هو أيضًا مصدر ممتاز للبروتين والمغذيات الأخرى. فهو يحتوي على الكالسيوم واليود والأوميجا-3، والعناصر التي تسهم في تعزيز الصحة العامة:

تحسين صحة العظام: يحتوي الجمبري على نسبة جيدة من الكالسيوم والفسفور.

يحتوي الجمبري على نسبة جيدة من الكالسيوم والفسفور. زيادة الأيض: نسبة البروتين العالية تسهم في تعزيز عملية الأيض.

نسبة البروتين العالية تسهم في تعزيز عملية الأيض. تعزيز صحة القلب: الأوميجا-3 يساعد في الحفاظ على صحة القلب والشرايين.

مكونات شوربة الجمبري

لتحضير شوربة الجمبري كما تُقدم في أشهر المطاعم، ستحتاج إلى المكونات التالية:

500 غرام من الجمبري الطازج مُقشَر ومُنظَف

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 بصلة مفرومة ناعمة

2 فص من الثوم المهروس

2 ملعقة كبيرة من الدقيق

1 لتر من مرق الدجاج

1 كوب من الكريمة الطازجة

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملح حسب الرغبة

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة التحضير

اتبع الخطوات التالية لتحضير شوربة الجمبري المثالية:

في قدر كبير، سخّن زيت الزيتون على نار متوسطة وقم بتشويح الجمبري حتى يتحول لونه للوردي. بعد ذلك، أخرج الجمبري من القدر واتركه جانبًا. في نفس القدر، أضف البصل وقلّبه حتى يصبح شفافًا، ثم أضف الثوم وقلب لمدة دقيقة. رش الدقيق فوق البصل والثوم وقلّب جيداً حتى يختلط المزيج. أضف مرق الدجاج تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب لمنع تكوّن الكتل. أترك المزيج حتى يغلي ثم اخفض الحرارة واتركه يغلي برفق لمدة 10 دقائق. أضف الجمبري والكريمة إلى القدر، وقلّب لدقائق حتى يمتزج الجمبري والكريمة جيدًا ويُسخّن بشكل كامل. أضف الملح والفلفل حسب الرغبة. اسكب الشوربة في أطباق التقديم وزيّنها بالبقدونس المفروم قبل التقديم.

نصائح وإرشادات

لضمان أفضل نتيجة عند تحضير شوربة الجمبري، يُفضل استخدام الجمبري الطازج. كما يُمكنك إضافة بعض التوابل مثل الزعتر أو الزنجبيل لإعطاء الشوربة نكهة مميزة. ولا تنس تقديمها ساخنة مع خبز مقرمش لجعل الوجبة أكثر تكاملاً ولذة.

استمتع بتناول شوربتك الشهية ذات الطعم الرائع كما لو أنك تتناولها في مطعم فاخر!