رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير موناكو بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:02 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني.