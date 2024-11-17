منتخب إنكلترا يقسو على إيرلندا بخماسية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 08:52 مساءً - حقق منتخب إنكلترا، فوزاً كبيراً، على نظيره منتخب إيرلندا، بنتيجة 5-0، مساء اليوم، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

خماسية منتخب الأسود الثلاثة، حملت توقيع كلاً من هاري كين (د53) من علامة الجزاء، أنتوني جوردون (د56)، كونور جالاجر (د58)، جارود بوين (د76)، وتايلور بيليس (د79).

بهذه النتيجة، رفع منتخب إنكلترا رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة (B2) فيما تجمد رصيد إيرلندا عند 6 نقاط في المركز الثالث.