رئيسة بالميراس: أرفض التعاقد مع نيمار لهذا السبب!

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - أكدت ليلى بيريرا، رئيسة نادي بالميراس البرازيلي، رفضها فكرة ضم النجم البرازيلي، نيمار جونيور، بسبب كثرة إصابته.

وخلال مؤتمر صحفي، سُئلت ليلى عن إمكانية ضم نيمار، لترد قائلة: “نيمار لن ينضم إلى بالميراس لأن هذا نادي وليس قسماً طبياً”.

وأضافت: “أريد شخصاً ينضم ويلعب للفريق بشكل مباشر وبإمكانه اللعب غداً إذا أراد المدرب ولن أقبل بالتعاقد مع لاعب غير جاهز”.

وكانت تقارير صحفية، أفادت أن الهلال لا يخطط لتجديد عقد نيمار الذي ينتهي، الصيف المقبل.

وتشير التقارير، إلى أن نيمار يخطط للعودة لصفوف سانتوس، الفريق الذي بدأ منه مسيرته الاحترافية، حيث يقترب كذلك والده من الحصول على ملكية النادي.