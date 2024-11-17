«الصحة» تطلق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الـ16 للمعهد القومي للكبد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - أطلقت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الـ 16 للمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي يُعقد على مدار 3 أيام.

يأتي المؤتمر في إطار حرص وزارة الصحة والسكان، على تبادل الخبرات والرؤى الحديثة في تخصص طب وجراحة الجهاز الهضمي، والعمل على رفع كفاءة الفرق الطبية العاملة بهذا التخصص الحيوي، بجميع المنشآت الطبية، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، ومديري المعاهد والمستشفيات التعليمية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المعهد القومي للكبد يُعد من أهم الصروح الطبية في مجال البحوث والمرجعيات العلمية المتخصصة في طب وجراحة الجهاز الهضمي والكبد، مؤكدًا ضرورة التعاون مع الأكاديميات البحثية والمؤسسات الطبية الرائدة بهذا الشأن، لنقل وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى حرصه على تنظيم الدورات التدريبية للأطباء وفرق التمريض على أحدث أساليب العلاج المتبعة عالمية، بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، هنأ الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لإطلاق النسخة الـ 16 من هذا المؤتمر العلمي الثري، مؤكدًا أهميته الكبيرة في تنفيذ وإجراء البحوث العلمية المتطورة وخاصة فيما يخص فيروس سي والتصدي له، كما أن المعهد له دور فاعل في مبادرات الصحة العامة، إلى جانب دوره في عمليات زراعة الكبد.

فيما أشار الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى أن المؤتمر الـ 16 لمعهد الكبد يُعد بمثابة منصة علمية هامة لتبادل الخبرات والأفكار حول أحدث ما توصل إليه العلم في طب وجراحة الجهاز الهضمي والمناظير، كما استعرض رؤية المعهد في تنظيم الدورات العلمية وتيسير توافرها وإتاحتها أمام الفرق الطبية العاملة ضمن منظومة المعاهد التعليمية.

وفي ذات السياق، توجه رئيس الهيئة بالشكر والتقدير إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لجهوده المبذولة في القطاع الصحي، ومساندته لهيئة المستشفيات في جهود بناء وتنفيذ المدينة الطبية التعليمية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتطورة، ورفع كفاءة الفريق الطبي، مشيدا بجهود الوزارة في تقديم المنح الطبية للأطباء وإعداد كوادر ماهرة.

وأضاف رئيس الهيئة، أن ورشة العمل تضم 6 قاعات للتدريب العملي على مناظير الجهاز الهضمي العلوي، ومنظار القولون، ومنظار القنوات المرارية، والموجات الصوتية بالمنظار، واستئصال الزوائد، وموجات صوتية على البطن، إلى جانب قاعتي بث مباشر لحالات مناظير حية من غرف أقسام مناظير الجهاز الهضمي بالمعهد، بـ(مستشفى شبين الكوم التعليمي، ومعهد الكبد المحلة التعليمي) إلى جانب استعراض بث مباشر لعلميات جراحية وتداخلات بالأشعة التداخلية، مضيفا أن المؤتمر يضم 214 محاضرة علمية، وأكثر من 500 خبير وأستاذ بتخصص طب وجراحة الجهاز الهضمي بمختلف الدول.

وأوضح الدكتور محمد صالح مدير المعهد القومي للكبد، أن المؤتمر هذا العام يُعد نقلة نوعية، حيث يرتكز على تغطية كل الجوانب العلمية والتدريبية بالطرق النظرية والعملية، إلى جانب تفعيل مبدأ المشاورة الطبية والتشارك بين الأطباء المتخصصين، بما يحقق الاستفادة من خبرات الدول الناجحة بهذا الملف، وضمان صقل خبرات الفرق الطبية ورفع كفائتهم، مؤكدًا حرص المعهد على الانتظام في تقديم الدورات التدريبية بصفة مستمرة على مدار العام، بهدف مواكبة الأبحاث العلمية الدولية في هذا المجال.