أخبار مصرية

السكة الحديد : تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة - الإسكندرية اعتباراً...

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر " على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التطوير والتحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات السيد المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة بإمتداد مسير قطار 2007 (مكيف) أسوان / القاهرة لمحطة الإسكندرية، وتشغيل قطار 910 (مكيف) الإسكندرية القاهرة كخدمة جديدة وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 / 12 / 2024 .

حيث تقرر إمتداد مسير قطار 2007 مكيف أسوان / القاهرة والذى يقوم من محطة أسوان يوم 30 / 11 / 2024 الساعة 15:15 ويصل محطة القاهرة الساعة 04:05 صباح يوم 1 / 12 / 2024 ويمتد مسيره إلى محطة الإسكندرية كخدمة جديدة ليصلها الساعة 07:20 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

كما تقرر تشغيل قطار 910 مكيف الإسكندرية / القاهرة ( خدمة جديدة ) حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 صباحاً ويصل محطة القاهرة الساعة 12:40 طبقاً للجدول المرفق وبنفس تركيب قطار 2007 .

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات [ 661 – 163 – 3024 – 1212 ] طبقاً للجداول المرفقة .

وتؤكد الهيئة على أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا