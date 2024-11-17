نشكركم على متابعتكم خبر نبضك غير منتظم..كل ما تحتاج معرفته عن خفقان القلب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 17 نوفمبر 2024 02:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعرف خفقان القلب بتغيرات ملحوظة في نمط نبضات القلب. وعلى الرغم من أنه ليس مرضًا بحد ذاته، إلا أنه يُعد عرضًا من أعراض عدة حالات صحية. يعاني العديد من الأشخاص الذين يعانون من خفقان القلب من نوع من اضطراب ضربات القلب، وفي حين أن معظم حالات اضطراب ضربات القلب لا تشكل تهديدًا خطيرًا على الحياة، فإن بعضها قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة صحية أكثر خطورة في القلب.

وقد يكون خفقان القلب أيضًا ناتجًا عن تأثيرات جانبية لبعض الأدوية أو المواد، مثل الكافيين والنيكوتين.

بينما يُعد اضطراب ضربات القلب من الأسباب الرئيسية لخفقان القلب، هناك العديد من الحالات الطبية والعوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى نبضات قلب غير طبيعية:

1. اضطراب ضربات القلب

تُعد معظم حالات خفقان القلب ناتجة عن اضطراب في ضربات القلب. في بعض الحالات، قد يكون الخفقان نتيجة لاضطراب ضربات القلب الحاد، مثل “عدم انتظام دقات القلب البطيني”، الذي يمكن أن يكون خطرًا.

إذا كان سبب الخفقان مشكلات في القلب، فقد يُلاحظ بشكل أكبر لدى الأشخاص المصابين بأمراض قلبية أو الذين يعانون من الخفقان أثناء العمل أو النوم.

2. حالات طبية أخرى

بعض المشكلات الصحية قد تسبب خفقان القلب، مثل:

– القلق أو التوتر

– فقر الدم

– فرط نشاط الغدة الدرقية

– الحمل

– الجفاف

– انخفاض ثاني أكسيد الكربون

– انخفاض مستويات السكر في الدم

– نقص البوتاسيوم أو المغنيسيوم

– فقدان الدم

3. تناول بعض الأدوية

تتسبب بعض الأدوية في حدوث خفقان القلب، مثل:

– أدوية السعال والبرد

– مزيلات الاحتقان

– حبوب تخفيف الوزن

– حاصرات بيتا

– بعض المكملات العشبية

– أجهزة استنشاق الربو

– أدوية الغدة الدرقية

– الكافيين

– النيكوتين

في أغلب الأحيان، لا يحتاج خفقان القلب الناجم عن اضطراب ضربات القلب إلى علاج فوري. لكن هناك استثناءات، خاصة في حالات اضطراب ضربات القلب الحاد مثل “عدم انتظام دقات القلب البطيني”، الذي قد يؤدي إلى السكتة القلبية أو الوفاة إذا لم يُعالج بشكل سريع.

عند الحاجة إلى علاج اضطراب ضربات القلب، تتعدد الخيارات المتاحة، وتشمل:

– الأدوية المضادة لاضطراب النظم: تعمل على تنظيم ضربات القلب ومساعدته على العودة إلى نمطه الطبيعي.

– حاصرات قنوات الكالسيوم: تساعد في تقليل تسارع ضربات القلب.

– حاصرات بيتا: وهي أدوية تمنع تأثير بعض الهرمونات مثل الأدرينالين التي قد تتسبب في تسريع معدل ضربات القلب.

– مضادات التجلط: تستخدم لتقليل خطر تجلط الدم في حالات معينة من اضطراب ضربات القلب.

في النهاية، يعتمد العلاج على نوع الخفقان المسبب للاضطراب وشدة الحالة، ولهذا يجب استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد العلاج الأنسب.