نوال الزغبي تُصدم الجمهور بتصريحات نارية عن الزواج والمرأة القوية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والاجتماعية بتصريحاتها الأخيرة عن الزواج والمرأة، والتي كشفت عنها في مقابلة إعلامية حصرية.

أعربت نوال الزغبي عن رفضها القاطع لفكرة الزواج مرة أخرى، مؤكدة على أهمية استقلال المرأة واعتمادها على نفسها. وأشارت إلى أن تجربتها السابقة مع الزواج علمتها الكثير، وأنها لا ترغب في التنازل عن حريتها من أجل علاقة عاطفية.

لم تمر تصريحات نوال الزغبي مرور الكرام، حيث رأى البعض فيها إشارة خفية إلى زميلتها الفنانة نجوى كرم، التي تزوجت مؤخراً. فهل كانت نوال الزغبي تعبر عن رأيها بشكل عام أم أنها وجهت رسالة مبطنة لنجوى؟

أكدت نوال الزغبي على أهمية أن تكون المرأة قوية مستقلة، قادرة على تحمل مسؤولية نفسها وأبنائها. واعتبرت أن المرأة التي تعتمد على نفسها هي المرأة القوية حقاً.

أثارت تصريحات نوال الزغبي موجة من ردود الأفعال المتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي. فبين من أيد رأيها واعتبرها نموذجاً يحتذى به، وبين من انتقدها واعتبر تصريحاتها متطرفة.