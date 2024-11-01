في الأهلي المصري… أشرف داري يغيب عن مواجهة سيراميكا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - يفتقد فريق الكرة بنادي الأهلي جهود مدافعه أشرف داري خلال الفترة المقبلة بعد معاناته من الإصابة، وذلك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة ببطولة الدوري المصري، وفقاً لما نشره موقع (بطولات).

ويلتقي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا غداً السبت، على أرضية استاد السلام، في إطار لقاءات الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

وعلم (بطولات)، أن أشرف داري سيغيب لمدة أسبوعين مبدئياً عن المباريات ثم يعود تدريجياً لتدريبات الأهلي بسبب إصابته في أنكل القدم.

وسبق أن عانى أشرف داري من الإصابة ذاتها قبل خوض مباراة الزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، إلا أنه عاد بعد الشفاء منها.