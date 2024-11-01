دوري نجوم العراق (6): الزوراء يواجه نوروز

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الجمعة، مباريات الجولة السادسة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، فيلتقي الحدود مع كربلاء الساعة 14:45 بتوقيت مكة المكرمة، والكرمة مع القاسم بنفس التوقيت، والزوراء مع نوروز الساعة 17:15.

أمس، فاز الشرطة على مستضيفه النفط 2-0.

ويتصدر الشرطة ترتيب فرق دوري نجوم العراق بـ 14 نقطة، ولكل من النفط ونفط ميسان 11 نقطة، ولكل من القوة الجوية والكهرباء وزاخو 9 نقاط.