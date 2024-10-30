في 7 خطوات .. دليلك لتجنب زيادة الوزن في الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يتساءل الكثيرون عن الإرشادات اللازمة لتجنب زيادة الوزن خلال فصل الشتاء، خاصةً مع الرغبة المتزايدة في تناول الطعام بسبب برودة الطقس. في هذا التقرير، سنقدم مجموعة من النصائح لتفادي زيادة الوزن في الشتاء، وفقًا للدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية.

شرب الماء

يجب الحرص على شرب كمية كافية من الماء، تتراوح بين 7 إلى 8 أكواب يومياً، حيث يسهم في الحفاظ على وزن الجسم عن طريق تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل الشعور بالجوع.

ممارسة الرياضة

من الضروري تخصيص وقت يومي لممارسة التمارين الرياضية، إذ تساعد على زيادة معدل حرق الدهون، مما يساهم في إنقاص الوزن.

تناول الكثير من الألياف

يمكن تفادي زيادة الوزن من خلال نظام غذائي غني بالأطعمة التي تحتوي على الألياف، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، حيث تساعد على إبقاء المعدة ممتلئة لفترة طويلة.

تجنب السكريات

من المهم الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر، مثل الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المعلبة، لأنها تشجع الجسم على تخزين الدهون، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم

يُفضل تناول منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية منها لتقليل نسبة الدهون المستهلكة في النظام الغذائي، وبالتالي تجنب زيادة الوزن.

الابتعاد عن اللحوم الغنية بالدهون

بالرغم من القيمة الغذائية للحوم الحمراء، يجب اختيار الأنواع الخالية من الدهون والابتعاد عن اللحوم المصنعة، مثل البسطرمة، التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح.

تناول الأسماك الدهنية

قد تساعد الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة، في تجنب زيادة الوزن خلال الشتاء، لاحتوائها على البروتين الذي يساهم في كبح الشهية، بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 التي تعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم.