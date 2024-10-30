الرئيس السيسى يجرى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الجيبوتى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:32 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، أكد خلاله الرئيسان اعتزازهما بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشددين على التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية، والاستمرار في دفع التعاون المشترك وتكثيف وتيرته في مختلف الملفات، خاصةً في القطاع الاقتصادي، وفي مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، وكذا مواصلة التشاور والتنسيق المشترك في الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.