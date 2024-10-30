انخفاض مؤشر بورصة مسقط

انخفاض مؤشر بورصة مسقطانخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني عشر نقاط وبنسبة 0.21 في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 4756.29 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 28.4766 نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، بلغت قيمة التداول 11 مليونًا و11 ألفًا و806 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 53.5 في المائة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 23 مليونًا و667 ألفًا و228 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.130 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 27.47 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 529 ألف ريال عُماني مشكّلة ما نسبته 4.80 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين أربعة ملايين و551 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 41.33 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني أربعة ملايين و22 ألف ريال عُماني وبنسبة 36.52 في المائة.