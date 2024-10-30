فالنسيا يقدم طلباً لتأجيل مباراة ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:57 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي فالنسيا قدم طلباً من أجل تأجيل مباراته المقبلة أمام ريال مدريد، ضمن الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل على أرضية ملعب “الميستايا” لحساب الجولة 12 من الليجا.

ووفقاً لما ذكره برنامج “الشيرنيجيتو” الإسباني، فإن فالنسيا قدم طلباً من أجل تأجيل المباراة المذكورة، بسبب العواصف والفيضانات التي تشهدها المدينة، وأيضاً مناطق مختلفة في إسبانيا.

وفي سياق متصل، أشارت شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن ريال مدريد أخبر نادي فالنسيا أنه مستعد لمساعدته بأي طريقة ممكنة وأنه لن يخلق أي مشاكل إذا أراد فالنسيا تأجيل مباراة السبت.