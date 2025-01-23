الرياضة

تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك بالدوري

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تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك بالدوري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بمسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: محمود جنش
  • خط الدفاع: علي الفيل، محمد دسوقي، عبد الرحمن رشدان، علي فوزي
  • خط الوسط: غنام محمد، علي زعزع، محمد أميسي، محمد هلال
  • هجوم: ارنولد ايبا، أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عبد الله حافظ، جوناثان نجويم، محمود شعبان، خالد رضا، محمد صبري، ضياء السيد، أحمد كباكا، احمد يوسف

ويستضيف بعد قليل وفي تمام السابعة مساءً فريق مودرن سبورت نظيره فريق نادي الزمالك على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري نايل.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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